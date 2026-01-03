Nel 2026, Carovani si concentra sulla riqualificazione delle strade, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e qualità della mobilità nel Comune di Calenzano. Dopo un 2025 segnato da eventi complessi, l’amministrazione intende investire in interventi concreti, ponendo le basi per un percorso di sviluppo sostenibile e attenzione alle esigenze dei cittadini.

di Sandra Nistri Un 2025 particolare quello vissuto dal Comune di Calenzano sulla scia della tragedia del 9 dicembre 2024 al deposito Eni di via Erbosa che ha caratterizzato anche i dodici mesi successivi. Con il sindaco Giuseppe Carovani parliamo dell’ultimo anno e dei progetti per il territorio. Carovani che bilancio si può tracciare del 2025? "È stato un anno impegnativo: prima la tragica esplosione al deposito Eni, con la perdita di cinque lavoratori, il ferimento di altre persone, i danni e il forte impatto emotivo sulla cittadinanza. A marzo l’ondata di maltempo, con allagamenti e frane e i conseguenti danni ai privati e alla nostra biblioteca CiviCa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carovani disegna il 2026: "Sarà l’anno delle strade"

Leggi anche: Avellino, l'ottimismo del commissario Perrotta: "Il 2026 sarà l'anno delle grandi sfide irpine irrisolte"

Leggi anche: Il 2026 sarà l’anno della rinascita delle tigri in Asia: i 5 buoni motivi secondo il WWF

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Carovani disegna il 2026: "Sarà l’anno delle strade" - Le priorità della giunta: "Avremmo voluto essre più avanti con la manutenzione. lanazione.it