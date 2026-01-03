Carenza di personale e aumento dei ricoveri la replica di Asfo | Stiamo facendo il possibile
L’Asfo ha diffuso una nota ufficiale per rispondere alle recenti criticità segnalate nel servizio sanitario locale, in particolare riguardo alla neo casa di comunità di Sacile e all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. La struttura ha precisato di essere impegnata a gestire le difficoltà legate alla carenza di personale e all’aumento dei ricoveri, sottolineando di fare tutto il possibile per garantire assistenza ai cittadini.
L'Asfo ha scelto di replicare dopo le criticità emerse nel servizio sanitario locale. Lo fa con una lunga nota dove risponde punto su punto ai problemi recenti riscontrati alla neo casa di comunità di Sacile e all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Capodanno senza guardia medica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
