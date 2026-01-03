Carenza di personale e aumento dei ricoveri la replica di Asfo | Stiamo facendo il possibile

L’Asfo ha diffuso una nota ufficiale per rispondere alle recenti criticità segnalate nel servizio sanitario locale, in particolare riguardo alla neo casa di comunità di Sacile e all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. La struttura ha precisato di essere impegnata a gestire le difficoltà legate alla carenza di personale e all’aumento dei ricoveri, sottolineando di fare tutto il possibile per garantire assistenza ai cittadini.

