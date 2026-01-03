Caracas sotto le bombe Trump annuncia la cattura di Maduro | Ora è fuori dal Venezuela

Nella notte tra giovedì e venerdì si è verificata una svolta significativa nelle dinamiche diplomatiche e politiche tra Stati Uniti e Venezuela. Trump ha annunciato la cattura di Maduro, affermando che ora il leader venezuelano è fuori dal paese. Questo evento rappresenta un punto di svolta che potrebbe influenzare l’equilibrio nella regione e le future relazioni internazionali.

La notte tra giovedì e venerdì ha segnato una svolta drammatica nelle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela. Sette potenti esplosioni hanno squarciato il cielo di Caracas intorno alle 2 del mattino ora locale, le 7 in Italia, accompagnate dal rombo assordante di aerei militari a bassa quota ed elicotteri da combattimento. I residenti della capitale venezuelana si sono svegliati nel panico, riversandosi nelle strade mentre le finestre tremavano per la potenza delle detonazioni. Poche ore dopo, il presidente americano Donald Trump ha pubblicato un messaggio sul suo social Truth rivendicando l’operazione militare e facendo un annuncio shock: il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores sarebbero stati catturati e portati fuori dal Paese. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Caracas sotto le bombe, Trump annuncia la cattura di Maduro: “Ora è fuori dal Venezuela” Leggi anche: Caracas sotto le bombe americane, Trump attacca il Venezuela Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas. "Gravissima aggressione Usa". Trump: "Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Esplosioni e colonne di fumo: «Bombardano Caracas»; Forti e multiple esplosioni in Venezuela presso la base militare di Caracas, zone della città in blackout; Venezuela, forti esplosioni a Caracas: diversi quartieri senza elettricità; Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Caracas sotto le bombe: accuse dirette agli Stati Uniti, Trump al centro del caso - Washington non smentisce, Maduro parla di aggressione militare ... giornalelavoce.it

Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

VIDEO | In Venezuela bombe su Caracas, “Aggressione gravissima”; Trump rivendica l’operazione: “Maduro e la moglie catturati” - Il presidente degli Stati uniti parlerà in conferenza stampa alle 17 (ora italiana) ... dire.it

"Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato". Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro dichiara lo stato di emergenza dopo i bombardamenti e le esplosioni segnalate a Caracas e in altre città, e de - facebook.com facebook

Venezuela sotto attacco Usa. Esplosioni e colonne di fumo a Caracas. Nella notte le forze americane hanno colpito la capitale venezuelana dando seguito concreto alle minacce rivolte da Donald Trump al presidente Maduro in questi ultimi mesi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.