Caracas sotto le bombe americane Trump attacca il Venezuela

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, Caracas ha vissuto un'intensa escalation della crisi venezuelana, con esplosioni, blackout e movimenti di mezzi militari americani nel cielo della capitale. Questo episodio rappresenta un momento di tensione significativa, evidenziando un deterioramento delle relazioni internazionali e una complessa situazione politica e militare nel paese.

La notte tra il 2 e il 3 gennaio segna uno spartiacque nella crisi venezuelana. Caracas è stata scossa da una sequenza di violente esplosioni, accompagnate da blackout, panico diffuso e dal sorvolo a bassa quota di aerei ed elicotteri militari americani. Le esplosioni, avvertite in più zone della città poco prima delle due del mattino, hanno colpito anche aree altamente sensibili come il Forte Tiuna, cuore dell'apparato militare, e la zona di La Carlota, nella parte orientale della capitale. Scene che hanno fatto riaffiorare, in modo brutale, una verità che il regime cerca da anni di occultare: il controllo del Paese da parte del potere chavista è sempre più fragile.

