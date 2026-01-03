Caracas sotto attacco lo spazio aereo venezuelano completamente deserto durante gli attacchi statunitensi

Durante gli attacchi statunitensi contro Caracas, lo spazio aereo venezuelano si è presentato completamente vuoto, come evidenziato dalle immagini di Flightradar24. La capitale è stata scossa da esplosioni, lasciando il cielo privo di traffico aereo. Questo scenario riflette la gravità della situazione e il forte impatto delle operazioni militari sulla regione.

Le immagini fornite da Flightradar24 mostrano lo spazio aereo venezuelano vuoto mentre le esplosioni scossero la capitale Caracas. Sabato, il presidente Donald Trump ha dichiarato che le forze statunitensi hanno catturato il leader venezuelano Nicolas Maduro dopo aver lanciato un " attacco su larga scala " sul paese sudamericano. Maduro ha accusato gli Stati Uniti di voler impadronirsi delle risorse strategiche del Venezuela, in particolare petrolio e minerali, e di cercare di imporre un cambio di regime.

Caracas sotto le bombe, Maduro: «Gli Usa ci attaccano per prendersi le nostre risorse» - Alcune emittenti americane, tra cui CBS News e Fox News, citano fonti anonime secondo cui l’ex presidente Donald Trump avrebbe ordinato attacchi contro obiettivi venezuelani ... cosenzachannel.it

Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri e esplosioni. Maduro: «Aggressione americana» - Venezuela sotto attacco con forti esplosioni nella notte a Caracas, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. msn.com

? RUSSIA AVVERTE: Conflitto Globale se Trump Attacca il Venezuela

"Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato". Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro dichiara lo stato di emergenza dopo i bombardamenti e le esplosioni segnalate a Caracas e in altre città, e de - facebook.com facebook

Venezuela, Caracas sotto attacco Usa: catturato Maduro e portato fuori dal Paese x.com

