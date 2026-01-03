Caracas ministro Difesa schiera truppe
Il ministro della Difesa venezuelano Lopez ha annunciato lo schieramento di truppe in tutto il Paese, come comunicato attraverso un video pubblicato sui social. La decisione riguarda l'intera nazione e fa parte delle misure adottate dal governo venezuelano. L'annuncio si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla situazione di sicurezza e stabilità in Venezuela.
13.07 Il ministro della Difesa venezuelano Lopez ha annunciato lo schieramento di forze militari in tutto il Paese in un video pubblicato sui social. Nel video, il ministro ha detto che tutte le forze armate saranno schierate seguendo "gli ordini di Maduro". Poi ha rivolto un invito alla calma e all'unità e ha messo in guardia contro l'anarchia e il disordine. Alcuni media locali lo avevano dato per disperso dopo gli attacchi Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Gaza, Indonesia schiera 20mila soldati per garantire "accordo di pace", ministro Difesa Sjamsoeddin: "Si occuperanno di salute e edilizia"
Leggi anche: "I giorni di Maduro sono contati": Trump riaccende la tensione con Caracas e schiera le navi nei Caraibi
Venezuela, esplosioni a Caracas. Maduro”Gravissima aggressione militare degli Usa” - CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 ... iltempo.it
Venezuela, raid su casa ministro: disperso - L'abitazione del ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopez, sarebbe stata colpita nei raid aerei. rainews.it
Forti esplosioni a Caracas 'Gravissima aggressione militare degli Usa' - Maduro dichiara lo stato di emergenza e chiede la "mobilitazione" della popolazione. ansa.it
Trump ordina blocco navale petroliere sanzionate Venezuela
Ministro Difesa venezuelana: “Schierato esercito, non ci sottometteranno”. #Caracas x.com
Esplosioni e aerei su Caracas: “Colpite basi militari”. Il Venezuela dichiara lo stato d'emergenza. Il ministro della Difesa schiera l'esercito: "Non soccombiamo". Mosca condanna “l’aggressione armata”. La Colombia: "Si riunisca l'Onu". L'Iran: "Violazione della - facebook.com facebook
