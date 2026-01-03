Caracas ministro Difesa schiera truppe

Da servizitelevideo.rai.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa venezuelano Lopez ha annunciato lo schieramento di truppe in tutto il Paese, come comunicato attraverso un video pubblicato sui social. La decisione riguarda l'intera nazione e fa parte delle misure adottate dal governo venezuelano. L'annuncio si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla situazione di sicurezza e stabilità in Venezuela.

13.07 Il ministro della Difesa venezuelano Lopez ha annunciato lo schieramento di forze militari in tutto il Paese in un video pubblicato sui social. Nel video, il ministro ha detto che tutte le forze armate saranno schierate seguendo "gli ordini di Maduro". Poi ha rivolto un invito alla calma e all'unità e ha messo in guardia contro l'anarchia e il disordine. Alcuni media locali lo avevano dato per disperso dopo gli attacchi Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Gaza, Indonesia schiera 20mila soldati per garantire "accordo di pace", ministro Difesa Sjamsoeddin: "Si occuperanno di salute e edilizia"

Leggi anche: "I giorni di Maduro sono contati": Trump riaccende la tensione con Caracas e schiera le navi nei Caraibi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

caracas ministro difesa schieraVenezuela, esplosioni a Caracas. Maduro”Gravissima aggressione militare degli Usa” - CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 ... iltempo.it

caracas ministro difesa schieraVenezuela, raid su casa ministro: disperso - L'abitazione del ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopez, sarebbe stata colpita nei raid aerei. rainews.it

caracas ministro difesa schieraForti esplosioni a Caracas 'Gravissima aggressione militare degli Usa' - Maduro dichiara lo stato di emergenza e chiede la "mobilitazione" della popolazione. ansa.it

Trump ordina blocco navale petroliere sanzionate Venezuela

Video Trump ordina blocco navale petroliere sanzionate Venezuela

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.