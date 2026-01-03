Caracas ministro Difesa schiera truppe

Il ministro della Difesa venezuelano Lopez ha annunciato lo schieramento di truppe in tutto il Paese, come comunicato attraverso un video pubblicato sui social. La decisione riguarda l'intera nazione e fa parte delle misure adottate dal governo venezuelano. L'annuncio si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla situazione di sicurezza e stabilità in Venezuela.

13.07 Il ministro della Difesa venezuelano Lopez ha annunciato lo schieramento di forze militari in tutto il Paese in un video pubblicato sui social. Nel video, il ministro ha detto che tutte le forze armate saranno schierate seguendo "gli ordini di Maduro". Poi ha rivolto un invito alla calma e all'unità e ha messo in guardia contro l'anarchia e il disordine. Alcuni media locali lo avevano dato per disperso dopo gli attacchi Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

