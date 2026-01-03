Capelli la frangia a 60 anni ringiovanisce e dona dinamicità | 5 motivi per sceglierla

La frangia può rappresentare una scelta elegante e pratica per rinnovare il proprio stile a 60 anni. Offre un modo semplice per valorizzare il viso, donando freschezza e dinamicità. In questo articolo, scoprirai cinque motivi per cui adottarla può essere una soluzione efficace per sentirsi più giovani e attraenti, senza rinunciare alla naturale eleganza che contraddistingue ogni età.

Scegliere la frangia è il modo migliore per valorizzare il proprio look e il taglio di capelli, anche a 60 anni. Una scelta di stile che permette di ringiovanire il viso, mascherando imperfezioni e rughe. I tagli attuali spingono verso scelte stilistiche più morbide, leggere e in grado di incorniciare il volto con grazie. Lontani dalla tipologia di frangia che andava di moda fino a qualche decennio fa, dalla linea dritta, decisa e netta fino alle sopracciglia, dalla struttura spessa e anche gonfia. Oggi la frangia è un dettaglio che dona eleganza e valorizza le linee del viso, che alleggerisce l'hairstyle, in grado di adattarsi a quasi ogni lunghezza e taglio di capelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

