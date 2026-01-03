Capanno da pesca a fuoco per un cortocircuito

Un capanno da pesca è stato interessato da un incendio improvviso nella tarda mattinata di ieri, causando danni significativi alla struttura. L’incidente, ancora sotto indagine, ha evidenziato l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire simili episodi. Nessuna persona è rimasta ferita. La ricostruzione dei fatti proseguirà per chiarire le cause del cortocircuito che ha scatenato l’incendio.

Un capanno da pesca è stato seriamente danneggiato da un incendio improvviso divampato nella tarda mattinata di ieri. È accaduto in uno dei corsi d'acqua dell'immediato entroterra che portano alla prima parte del canale, raggiungibile attraverso un vialetto comunicante con la Statale Adriatica all'altezza di Cesenatico centro Ponente, vicino al supermercato Famila. L'allarme è scattato attorno a mezzogiorno e sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco volontari di Cesenatico, che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l'area, evitando che le fiamme si propagassero in altri fabbricati vicini realizzati in legno.

