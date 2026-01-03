Caos baby gang capodanno di fuoco tra pallet bruciati in strada ed estintori sparati in aria

Il primo gennaio a Reggio Emilia è stato segnato da episodi di violenza e disordini, con pallet bruciati, estintori usati in modo improprio e atti di vandalismo diffusi in diverse zone della città. La situazione ha causato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine, che hanno intervenuto per ripristinare la sicurezza. Un evento che evidenzia la necessità di maggiore attenzione e interventi per prevenire simili episodi in futuro.

Reggio Emilia, 3 gennaio 2026 – Estintori spruzzati in aria, petardi che deflagrano rompendo sedie e tavoli che schizzano in cielo, oggetti lanciati ovunque e spaccati in due, pallet di legno e cassonetti incendiati in strada dove passano le auto. Sembra quasi uno scenario di guerra il capodanno di fuoco pubblicato con una serie di video su Instagram da un gruppo di ragazzini nel quartiere Canalina, con messaggi poco ortodossi (“Buon anno merde”), nella notte di San Silvestro. Festeggiamenti choc a Reggio Emilia per il Capodanno: il video Da capire se si tratti di membri della storica baby gang che si fa chiamare da tempo ’ Casa Base ’ o se siano semplicemente dei ’maranza’ così come vengono chiamati oggi oppure un nuovo gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caos baby gang, capodanno di fuoco tra pallet bruciati in strada ed estintori sparati in aria Leggi anche: Allarme baby gang in strada: "Il vero antidoto? Ricucire le relazioni tra generazioni" Leggi anche: Milano nel caos baby gang, rapinano un coetaneo e lo minacciano con una bottiglia rotta: hanno tra i 16 e i 18 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vigilia di Natale a Bari nel caos, baby gang in azione sulla muraglia: «Siamo del Libertà». E parte l'assalto ai mercatini; Capodanno blindato per 22mila in Prato della Valle: varchi d'ingresso con metal detector e attenzione allo spray al peperoncino; Jesolo, movida blindata: niente bottiglie di vetro e lattine, vietati anche i botti. L'ordinanza in vigore dal 31 dicembre; Capodanno a Palermo: una festa di musica, sicurezza e grande partecipazione. Baby gang distrugge la nuova pista di atletica con i petardi di Capodanno. L'ira del sindaco: «Ora lavori socialmente utili all'ospizio» - I danni stimati sono di 45mila euro: è la cifra che servirà per risistemare la pista di atletica, di Cimadolmo (Treviso) appena inaugurata, rovinata dai buchi conseguenti al lancio dei petardi. leggo.it Baby Gang arriva al concerto con una Ferrari (a noleggio): si scatena il caos, due agenti feriti. Arrestato il rapper Néza - marocchino nato a Lecco, in arte Baby Gang: varie produzioni rap e diversi guai giudiziari all’attivo. milano.corriere.it Botti danneggiano un palazzo, i ragazzi fanno parte di una baby gang - Le sei famiglie evacuate nel quartiere San Valentino ad Andria non potranno far ritorno nella loro abitazione per diversi giorni. quotidianodipuglia.it Man vs. Baby è la comedy che trasforma il caos quotidiano in uno spettacolo irresistibile. Tra gag esilaranti, situazioni imprevedibili e un protagonista straordinario, la serie riesce a far ridere e riflettere allo stesso tempo. Una visione leggera, divertente e sorpr - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.