Cantieri e stand un risiko | Mercato bene il dialogo Ma non accettiamo dei niet

Il 2026 porterà numerosi cantieri e sviluppi nella città, con un impatto diretto sul commercio ambulante. È importante mantenere un dialogo aperto e costruttivo con tutte le parti coinvolte, per affrontare le sfide e garantire la continuità delle attività. Pur valorizzando il confronto, è fondamentale trovare soluzioni concrete, senza accettare semplicemente rinunce o blocchi che rischiano di compromettere il tessuto commerciale locale.

Il 2026 sarà un anno di grandi trasformazioni per la città, che ospiterà tanti cantieri. Il mio obiettivo è quello di preservare il commercio ambulante: il dialogo è sempre stato costante, ma non possiamo accettare sempre dei niet". Angela Travagli, assessore alle Attività Mercatali, sta gestendo il ‘dossier’ Acquedotto. È quella la location individuata dal comune – che si è affidato a una consulenza esterna per vagliare diverse soluzioni alternative a viale Kennedy e piazza Travaglio per il mercato del lunedì – che sta facendo discutere in queste settimane. Il rischio che prevedono gli ambulanti è quello di una robusta contrazione del fatturato, mentre per l’amministrazione "pur trattandosi di un progetto sperimentale, eventualmente migliorabile" è sostanzialmente l’unica strada praticabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

