Cantiere di Natale Ultimo concerto a San Cerbone

Domani 4 gennaio alle ore 18, presso il Monastero di San Cerbone, si terrà l’ultimo concerto del Cantiere di Natale, organizzato da Flam – Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali. L’evento è rivolto ai soci, sostenitori e associazioni affiliate, e rappresenta un momento di conclusione della manifestazione. Un’occasione per ascoltare musica in un contesto tranquillo e condividere un momento di cultura e tradizione natalizia.

Domani 4 gennaio nel Monastero di San Cerbone alle ore 18 ultimo appuntamento col Cantiere di Natale, manifestazione realizzata da Flam – Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali, la quale in questa occasione invita caldamente tutti i propri soci, sostenitori e associazioni affiliate. L’ ingresso è libero e senza prenotazione; la manifestazione è sostenuta da Flam e dal Comune di Lucca, col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sarà l’occasione per presentare il progetto Giardino del Diletto con un programma strumentale e vocale di musiche sacre legate al Natale attingendo al repertorio antico e popolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere di Natale. Ultimo concerto a San Cerbone Leggi anche: San Martino al Cimino si prepara al Natale: musica gospel, il concerto di Natale e l'accensione delle luminarie Leggi anche: Empoli, concerto di Natale all’ospedale San Giuseppe Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cantiere di Natale. Ultimo concerto a San Cerbone; ‘Cantiere di Natale’, l’ultimo appuntamento al Monastero di San Cerbone; Cosenza, lavori in corso nel cantiere della notte di San Silvestro; Gli auguri (e le battute) di Alessandro Paci. I cantieri a Firenze, i turisti in centro, il pranzo di Natale: “Auguri ai lettori più belli d’Italia”. Cantiere di Natale. Ultimo concerto a San Cerbone - Domani 4 gennaio nel Monastero di San Cerbone alle ore 18 ultimo appuntamento col Cantiere di Natale, manifestazione realizzata da Flam – Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali, la quale in ... lanazione.it

‘Cantiere di Natale’, l’ultimo appuntamento al Monastero di San Cerbone - Sarà l’occasione per presentare il progetto Giardino del Diletto con un programma strumentale e vocale di musiche sacre legate al Natale ... luccaindiretta.it

Cantiere Natale. Concerti diffusi con le scuole - Dopo i primi appuntamenti del Cantiere di Natale che dalla fine di novembre in poi si sono tenuti nella chiesa di San Salvatore, nel Museo di Villa Guinigi, nella Biblioteca statale, nella Chiesa di S ... msn.com

‘Cantiere di Natale’, l’ultimo appuntamento al Monastero di San Cerbone - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.