Il 3 gennaio 2026, un nuovo maxi yacht in acciaio ha lasciato il porto di Trieste e si dirige verso il Cantiere delle Marche ad Ancona. Questo scafo rappresenta un passo avanti nella costruzione di imbarcazioni di alta qualità, rafforzando la presenza del cantiere nel settore nautico. La consegna del progetto sottolinea l’impegno dell’azienda nel mantenere elevati standard di eccellenza e innovazione.

Ancona, 3 gennaio 2026 — Dal porto industriale di Trieste al cuore del polo nautico marchigiano, un nuovo maxi yacht i n acciaio ha iniziato il suo viaggio verso il Cantiere delle Marche di Ancona. Si tratta del terzo scafo realizzato dalla Seadock, divisione del Gruppo Samer specializzata in “heavy lift” e nella costruzione di scafi di grandi dimensioni, commissionato da Cnb per conto di un armatore internazionale. L’imbarcazione — lunga 43,12 metri, larga 8,75 e alta 12,65 — rappresenta un concentrato di know-how ingegneristico e artigianale. Dopo la fase di costruzione, lo scafo è stato varato su una chiatta e trasferito presso il Cantiere delle Marche, dove nei prossimi 18 mesi sarà trasformato in uno yacht di lusso pronto a navigare nei mari internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere delle Marche, arriva ad Ancona lo scafo del nuovo maxi yacht di Seadock

