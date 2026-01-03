Cantiere abbandonato | Proseguire il lavoro avviato dall’ex giunta
I residenti di Grignano chiedono al commissario Sammartino di proseguire il lavoro avviato dall’ex giunta, in particolare riguardo alla riqualificazione del cantiere abbandonato nei giardini di via Armando Meoni. La lettera sottolinea l’importanza di mantenere la continuità amministrativa già stabilita durante il mandato di Ilaria Bugetti, affinché il progetto possa essere completato e valorizzato per il quartiere.
"La lettera inviata al commissario Sammartino dai residenti di Grignano è l’occasione per chiedere continuità al percorso amministrativo che era già in atto durante il mandato dell’ex sindaca Ilaria Bugetti per la riqualificazione del cantiere abbandonato nei giardini di via Armando Meoni". Lo ha detto Edoardo Carli del Pd Prato intervenendo sulla questione per la riqualificazione del cantiere abbandonato in via Meoni. "I cittadini che si organizzano per migliorare la vita quotidiana del proprio quartiere dimostrano che governare la cosa pubblica è un esercizio faticoso ma democratico, che ci coinvolge tutti da vicino", ha proseguito Carli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
