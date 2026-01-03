Candelora un appello per non interrompere una devozione secolare

La frana che ha interessato il Muntagnone mette a rischio lo svolgimento della tradizionale festa della Candelora a Montevergine. Questa manifestazione, radicata nella devozione locale e nella storia del territorio, rappresenta un momento importante per la comunità. È fondamentale intervenire per preservare questa tradizione secolare e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

La frana che ha colpito il Muntagnone mette a rischio lo svolgimento della Candelora di Montevergine, appuntamento di fede e tradizione profondamente radicato nel territorio e nella devozione popolare. Di fronte all'impossibilità di raggiungere il Santuario, Massimo Saveriano lancia un appello alle autorità religiose e civili affinché la celebrazione possa svolgersi all' Abbazia del Loreto, per non interrompere un legame secolare fondato su accoglienza, inclusione e spiritualità condivisa. " Se i femminielli non possono salire al Muntagnone, allora sia il Muntagnone ad andare da loro.

