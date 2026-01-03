Cancelo verso l’Inter? Romano svela | Ecco il motivo della risposta di Chivu in conferenza posso garantirvi che…

In vista di un possibile trasferimento di Cancelo all’Inter, Romano ha analizzato le motivazioni dietro la risposta di Chivu in conferenza stampa. La situazione, ancora da definire, coinvolge diversi aspetti tecnici e strategici, che vengono ora chiariti con attenzione. Ecco le informazioni principali per comprendere meglio le dinamiche di questa trattativa e il contesto in cui si inserisce.

Inter News 24 Cancelo verso l’Inter? Romano svela: «Ecco il motivo della risposta di Chivu in conferenza, posso garantirvi che.». La rivelazione del giornalista. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul suo canale YouTube riguardo al futuro di Joao Cancelo. Analizzando il recente silenzio stampa di Cristian Chivu, il giornalista ha svelato un retroscena fondamentale: sebbene pubblicamente il tecnico dei nerazzurri abbia evitato commenti per proteggere la trattativa, dietro le quinte ha già dato il suo totale benestare all’operazione. L’allenatore rumeno ha approvato l’arrivo dell’ex Manchester City non solo sotto il profilo tecnico, ma anche comportamentale, dissipando ogni dubbio sul carattere del ragazzo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cancelo verso l’Inter? Romano svela: «Ecco il motivo della risposta di Chivu in conferenza, posso garantirvi che…» Leggi anche: Romano su Cancelo all’Inter: «Non arriverebbe solo per questo motivo» Leggi anche: Inter con troppi gol subiti in campionato? Chivu si assume le responsabilità e difende il gruppo: che risposta in conferenza! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. È online una nuova puntata di Inter Zone! Le ultimissime su Joao Cancelo, la conferenza di Chivu e verso Inter-Bologna Con Lorenzo Polimanti e Flaminia Laurenzi VIDEO QUI: x.com Cristian Chivu verso Inter-Bologna: “Più che di Cancelo preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è tanto che non mi chiedete di lui. Oppure di Diouf, Dumfries o Darmian che tra un po’ rientra. Amo questo gruppo e questi giocatori, p - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.