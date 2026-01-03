Cancelo per ora snobba l’Inter e accorda priorità a quest’altro club | ecco cosa filtra sul futuro dell’ex Juve
Al momento, João Cancelo non ha preso in considerazione l’ipotesi di trasferirsi all’Inter, preferendo focalizzarsi su un’altra opportunità. Le ultime indiscrezioni suggeriscono una priorità diversa per il laterale ex Juventus, che sarebbe in trattativa con un altro club, ancora non ufficializzato. La situazione del suo futuro resta in evoluzione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse di Cancelo.
Cancelo per ora snobba l’Inter e accorda priorità al a quest’altro club: ecco cosa filtra sul futuro dell’ex Juve che era stato sondato anche dai bianconeri. Il futuro di João Cancelo resta uno dei nodi più intricati del mercato di gennaio, con l’ Inter e il Barcellona pronte a sfidarsi per il laterale portoghese. La Juventus in questo momento è su altri obiettivi. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha chiarito i contorni di una trattativa che vede il calciatore attualmente in una posizione di attesa strategica. La strategia dell’Inter e il fattore Inzaghi. Romano ha precisato che l’operazione imbastita dai nerazzurri non prevede scambi definitivi, ma si basa su uno scambio di prestiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Cancelo Inter, ritorno possibile del portoghese in nerazzurro? Cosa filtra sul laterale
Leggi anche: Cancelo può tornare all’Inter? Pedulla rivela: «Ecco cosa mi dicono dal club sul suo possibile ritorno!». I tifosi possono sognare
Libero conferma: “Cancelo, Inter sta facendo di tutto per prenderlo alla svelta: cosa manca” - Hilal non è un problema: i nerazzurri si accolleranno una parte del faraonico stipendio del portoghese ... fcinter1908.it
Cancelo-Inter, ipotesi scambio con l'Al-Hilal: Acerbi e De Vrij i nomi. Le news - Inter e Al Hilal in contatto e al lavoro per trovare un accordo: si valuta anche l'ipotesi di uno scambio, con i nerazzurri che proporrebbero uno tra Acerbi e De Vrij per arrivare all'esterno ... sport.sky.it
SM - Inter-Al Hilal, accordo trovato per Joao Cancelo: ma il Barcellona lo tenta. Nei discorsi anche Acerbi e De Vrij - Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è stata raggiunta l'intesa tra i due club. msn.com
Guarro - Per ulteriore chiarezza in merito al tema Cancelo: Il calciatore non ha detto no all’Inter e non ha chiuso la porta ai nerazzurri. Cancelo ha solo manifestato l’intenzione di aspettare ancora un po’ il Barcellona, mentre i nerazzurri lavorano nel tentativo d - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.