Al momento, João Cancelo non ha preso in considerazione l’ipotesi di trasferirsi all’Inter, preferendo focalizzarsi su un’altra opportunità. Le ultime indiscrezioni suggeriscono una priorità diversa per il laterale ex Juventus, che sarebbe in trattativa con un altro club, ancora non ufficializzato. La situazione del suo futuro resta in evoluzione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse di Cancelo.

Cancelo per ora snobba l’Inter e accorda priorità al a quest’altro club: ecco cosa filtra sul futuro dell’ex Juve che era stato sondato anche dai bianconeri. Il futuro di João Cancelo resta uno dei nodi più intricati del mercato di gennaio, con l’ Inter e il Barcellona pronte a sfidarsi per il laterale portoghese. La Juventus in questo momento è su altri obiettivi. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha chiarito i contorni di una trattativa che vede il calciatore attualmente in una posizione di attesa strategica. La strategia dell’Inter e il fattore Inzaghi. Romano ha precisato che l’operazione imbastita dai nerazzurri non prevede scambi definitivi, ma si basa su uno scambio di prestiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cancelo per ora snobba l’Inter e accorda priorità a quest’altro club: ecco cosa filtra sul futuro dell’ex Juve

Leggi anche: Cancelo Inter, ritorno possibile del portoghese in nerazzurro? Cosa filtra sul laterale

Leggi anche: Cancelo può tornare all’Inter? Pedulla rivela: «Ecco cosa mi dicono dal club sul suo possibile ritorno!». I tifosi possono sognare

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Libero conferma: “Cancelo, Inter sta facendo di tutto per prenderlo alla svelta: cosa manca” - Hilal non è un problema: i nerazzurri si accolleranno una parte del faraonico stipendio del portoghese ... fcinter1908.it