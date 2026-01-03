Cancelo Inter si fa solo in prestito E la Juventus…
Joao Cancelo potrebbe tornare all’Inter, ma l’accordo si realizza esclusivamente in prestito. La Juventus, proprietaria del cartellino, valuta questa soluzione come unica possibile al momento. La trattativa, ancora in fase di definizione, si concentra sulle modalità di trasferimento temporaneo, senza yet conferme ufficiali. Restano da attendere aggiornamenti sulle condizioni e sui dettagli dell’operazione, che potrebbe rappresentare un ritorno importante per il giocatore e per la società nerazzurra.
Inter News 24 Joao Cancelo Inter, l’affare per il ritorno a Milano del portoghese si può fare solamente in prestito. E nel frattempo la Juventus.. L’operazione per riportare Joao Cancelo all’ombra della Madonnina è entrata nella sua fase cruciale. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la dirigenza della Beneamata ha sciolto le riserve, aprendo ufficialmente al ritorno del tecnico terzino portoghese con la formula del prestito secco semestrale. Il calciatore, un esterno moderno capace di agire da regista aggiunto grazie alla sua visione di gioco superiore, ha ormai rotto i rapporti con l’Al-Hilal e con il suo attuale allenatore Simone Inzaghi, l’ex tecnico nerazzurro oggi alla guida del club saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com
