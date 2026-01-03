Cancelo Inter Marotta ora ha fretta | ultimatum al portoghese! Il piano per anticipare il Barcellona

Da internews24.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marotta e l’Inter accelerano sulla trattativa con João Cancelo, con l’obiettivo di anticipare il Barcellona. Dopo aver presentato un ultimatum al portoghese, la società nerazzurra mira a definire i dettagli prima di una scadenza stabilita, sperando di concludere l’affare in tempi rapidi. La strategia è finalizzata a rafforzare la rosa e mantenere un vantaggio competitivo nel mercato di gennaio.

Inter News 24 : la data entro cui attende la risposta. Nel frenetico mondo del calciomercato, il tempismo è tutto. L’ Inter sembra aver fatto propria questa massima, decidendo di affondare il colpo su un’opportunità di lusso materializzatasi quasi inaspettatamente. L’infortunio occorso a Denzel Dumfries aveva inizialmente lasciato presagire soluzioni interne, ma l’offerta di Jorge Mendes, potente procuratore che ha proposto Joao Cancelo, ha stravolto i piani di Viale della Liberazione. Ora la dirigenza dei nerazzurri, guidata dal presidente Beppe Marotta e dal DS Piero Ausilio, ha fretta di chiudere la pratica per regalare a Cristian Chivu un rinforzo di caratura internazionale capace di alzare il livello tecnico sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

cancelo inter marotta ora ha fretta ultimatum al portoghese il piano per anticipare il barcellona

© Internews24.com - Cancelo Inter, Marotta ora ha fretta: ultimatum al portoghese! Il piano per anticipare il Barcellona

Leggi anche: Cancelo Juve, la strategia di Marotta per anticipare i bianconeri e il Barcellona. Ultimissime sul futuro del portoghese

Leggi anche: Mercato Juve: l’Inter ha individuato il vice Dumfries! Caccia aperta al pupillo bianconero, c’è già il piano per anticipare tutti. Ecco la mossa di Marotta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter, clamorosa suggestione: Marotta e Ausilio al lavoro per riportare a Milano Joao Cancelo; L'Inter ha scelto: vuole chiudere in fretta per Cancelo. Da risolvere solo il nodo ingaggio; Repubblica: “Cancelo, Inter divisa: Marotta è tentato di prenderlo mentre Ausilio preferisce…”; Ausilio e Marotta convinti su Cancelo: Fabrizio Romano svela l'unico fattore che può far saltare il trasferimento all'Inter.

Inter, perché la scelta Cancelo: Marotta e Ausilio convinti. Offerta “superiore” al Barça - L'Inter continua a spingere forte per chiudere il prima possibile l'affare Cancelo ed evitare che possa entrare il Barça di prepotenza ... msn.com

cancelo inter marotta haInter a un passo da Cancelo: accordo tra le parti ma c'è un ostacolo da superare, la Juve osserva - Il giocatore sembra destinato a fare ritorno in Italia: Marotta e Ausilio confidano nell’accordo, le prossime ore saranno decisive ... tuttosport.com

cancelo inter marotta haCancelo Inter, aumentano le conferme sul ritorno del portoghese in nerazzurro. Marotta ha fatto questa mossa nelle ultime ore - Cancelo Inter, il portoghese è un obiettivo concreto dei nerazzurri tanto che ci sono contatti continui ormai da giorni. calcionews24.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.