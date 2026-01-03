Marotta e l’Inter accelerano sulla trattativa con João Cancelo, con l’obiettivo di anticipare il Barcellona. Dopo aver presentato un ultimatum al portoghese, la società nerazzurra mira a definire i dettagli prima di una scadenza stabilita, sperando di concludere l’affare in tempi rapidi. La strategia è finalizzata a rafforzare la rosa e mantenere un vantaggio competitivo nel mercato di gennaio.

Inter News 24 : la data entro cui attende la risposta. Nel frenetico mondo del calciomercato, il tempismo è tutto. L’ Inter sembra aver fatto propria questa massima, decidendo di affondare il colpo su un’opportunità di lusso materializzatasi quasi inaspettatamente. L’infortunio occorso a Denzel Dumfries aveva inizialmente lasciato presagire soluzioni interne, ma l’offerta di Jorge Mendes, potente procuratore che ha proposto Joao Cancelo, ha stravolto i piani di Viale della Liberazione. Ora la dirigenza dei nerazzurri, guidata dal presidente Beppe Marotta e dal DS Piero Ausilio, ha fretta di chiudere la pratica per regalare a Cristian Chivu un rinforzo di caratura internazionale capace di alzare il livello tecnico sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cancelo Inter, Marotta ora ha fretta: ultimatum al portoghese! Il piano per anticipare il Barcellona

