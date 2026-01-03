Cancelo Inter le ultime di Pedullà | la chiave Acerbi-De Vrij e i nodi economici

Aggiornamenti sulla trattativa che coinvolge Cancelo e l’Inter: Pedullà analizza le ultime novità, concentrandosi sulla possibile collaborazione con l’Al Hilal e sui dettagli economici legati alla coppia Acerbi-De Vrij. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle questioni finanziarie e alle strategie di mercato dell’Inter in questa fase.

Inter News 24 Cancelo Inter, l'operazione con l'Al Hilal entra nel vivo: Alfredo Pedullà fa il punto della situazione. La pista che potrebbe riportare Joao Cancelo all'Inter continua a far discutere e ad alimentare il dibattito di mercato. A fare il punto sulla trattativa tra il club nerazzurro e l' Al Hilal è stato Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale YouTube. Secondo l'esperto di mercato, esiste una chiave ben precisa che potrebbe sbloccare l'operazione e rendere sostenibile l'accordo tra le parti. Il nodo principale riguarda la parte economica. L' Al Hilal dovrebbe partecipare con circa 9 milioni di euro, mentre l' Inter – o meglio, i nerazzurri – starebbero cercando di coprire una quota compresa tra i 3 e i 3,2 milioni. Leggi anche: Cancelo Inter, la conferma di Libero: i nerazzurri hanno fretta! E su Acerbi e de Vrij… Leggi anche: Calciomercato Inter, de Vrij o Acerbi: chi in cambio di Cancelo all'Al Hilal? La richiesta di Inzaghi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cancelo Inter Pedullà detta le cifre | Ecco quanto pagherebbero i nerazzurri. Cancelo all'Inter con lo scambio: le ultime | VIDEO - Hilal: prestito fino a giugno con ingaggio, i restanti 6/7 milioni di euro, in larga parte a carico del club saudita.

Cancelo Inter, svelato un retroscena: Romano spiega il perché Chivu non ha affrontato questo tema. L’indiscrezione - Cancelo Inter, nuovo retroscena per quanto riguarda il portoghese: Chivu ha preferito fare silenzio per non influenzare l’affare Il tema Cancelo Inter continua a tenere banco nel dibattito di calciome ... calcionews24.com

Cancelo Inter, aumentano le conferme sul ritorno del portoghese in nerazzurro. Marotta ha fatto questa mossa nelle ultime ore - Cancelo Inter, il portoghese è un obiettivo concreto dei nerazzurri tanto che ci sono contatti continui ormai da giorni. calcionews24.com

#Cancelo, l' #Inter prova uno scambio con l'Al-Hilal ma il #Barcellona è in vantaggio. Le news #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

Cristian Chivu verso Inter-Bologna: “Più che di Cancelo preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è tanto che non mi chiedete di lui. Oppure di Diouf, Dumfries o Darmian che tra un po’ rientra. Amo questo gruppo e questi giocatori, p - facebook.com facebook

