Cancelo Inter la conferma di Libero | i nerazzurri hanno fretta! E su Acerbi e de Vrij…

Da internews24.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato da Libero, l'Inter si sta muovendo con decisione nel mercato estivo, con particolare attenzione alle trattative per Acerbi e de Vrij. La società nerazzurra sembra avere fretta di definire alcune cessioni e acquisizioni, anche in vista delle recenti voci di mercato riguardanti l'Al Hilal. Gli aggiornamenti indicano un’intensa attività per rafforzare la rosa e pianificare la stagione futura.

Inter News 24 Cancelo Inter, la conferma di Libero: i nerazzurri hanno fretta! E su Acerbi e de Vrij. Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa con l’Al Hilal. Il tempo stringe e l’ Inter ha deciso di rompere gli indugi. La dirigenza di Viale della Liberazione sta esercitando il massimo sforzo per regalare a Cristian Chivu il rinforzo tanto atteso sulla fascia destra nel minor tempo possibile. L’infortunio di Denzel Dumfries ha creato una voragine che va colmata subito e il nome in cima alla lista resta quello di Joao Cancelo. Come confermato dall’edizione odierna di Libero, l’ostacolo economico è stato brillantemente superato grazie alla diplomazia di Beppe Marotta e Piero Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com

