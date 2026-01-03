Cancelo Inter ecco la chiave | una pedina di scambio per l’Al Hilal

L'affare tra Inter e Al Hilal per Joao Cancelo sembra ormai in fase di definizione. Secondo le ultime notizie, una pedina di scambio potrebbe rappresentare la chiave per concludere l’accordo. La trattativa si avvicina alla sua fase finale, con le parti che lavorano per trovare una soluzione soddisfacente. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime ore per capire se si arriverà alla conclusione.

Inter News 24 Cancelo Inter, ormai sembra essere stata trovata la chiave per la chiusura dell’affare. Una grande pedina di scambio in favore dell’Al Hilal. Il mercato invernale si apre con un’indiscrezione che profuma di clamoroso ritorno. La Beneamata ha ufficialmente riallacciato i contatti per Joao Cancelo, il talentuoso esterno portoghese classe ’94 dotato di una tecnica fuori dal comune, attualmente in forza all’Al-Hilal. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di SportMediaset, in queste ore frenetiche serpeggia una moderata fiducia tra i corridoi di Viale della Liberazione: l’obiettivo dei nerazzurri è regalare a Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico della capolista — un rinforzo di caratura internazionale per blindare la fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cancelo Inter, ecco la chiave: una pedina di scambio per l’Al Hilal Leggi anche: Cancelo all’Inter, Acerbi all’Al-Hilal: si lavora allo scambio clamoroso Leggi anche: Calciomercato Inter, pressing totale per Cancelo: ipotesi scambio per facilitare l’operazione con l’Al-Hilal La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. SM - Cancelo nel mirino di Inter, Juventus e Barcellona, ma l'ingaggio è monstre. SM - Cancelo nel mirino di Inter, Juventus e Barcellona, ma l'ingaggio è monstre - Secondo quanto riportato da SportMediaset, il nome di João Cancelo resta sullo sfondo delle valutazioni dell’Inter, ma è bene chiarire subito i contorni dell’operazione: ... tuttojuve.com

Calciomercato Inter news/ Joao Cancelo, la richiesta di Inzaghi: chi vuole in cambio? (oggi 3 gennaio 2026) - Calciomercato Inter news oggi 3 gennaio 2026: per Joao Cancelo la trattativa continua serrata, ma Simone Inzaghi chiede in cambio un difensore per l’ok. ilsussidiario.net

Cancelo... riaperto in cambio di Acerbi di nuovo da Inzaghi - Gioco di parole un po' scontato e magari pure banale, ma che fotografa alla perfezione la trattativa tra i nerazzurri e l'Al Hilal per il laterale portoghese, che ha chiest ... msn.com

GdS - #Inter e #Cancelo sempre più vicini, due motivi per essere ottimisti. #Inzaghi intanto lo esclude dalle liste x.com

GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/v6W8T3VuMX8 CANCELO-INTER SI MA SERVE UN CLAMOROSO SCAMBIOCALHA SI LAVORA AL RINNOVO - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.