Cancelo bis l’Inter spinge E l’Al-Hilal tenta Acerbi

L’Inter si prepara a rinforzare la rosa con un possibile ritorno di Joao Cancelo, già protagonista nel 2017/18. La società nerazzurra spinge per chiudere l’operazione, mentre l’Al-Hilal mostra interesse per Acerbi. Questo mercato di gennaio vede diverse trattative in corso, con l’obiettivo di migliorare la competitività della squadra nel corso della stagione.

Il primo acquisto di gennaio dell’ Inter potrebbe essere un ritorno al passato. Joao Cancelo è già stato nerazzurro, nel 201718. Ci sarebbe rimasto, se il club non fosse stato sotto settlement agreement Uefa, una costrizione che non permise di esercitare il riscatto per lui e Rafinha, pedine fondamentali nella conquista della zona Champions a sei anni dall’ultima volta. Il portoghese andò invece alla Juventus, poi al Manchester City, al Bayern Monaco, al Barcellona, fino all’attuale sistemazione all’Al-Hilal. Un percorso fatto anche di scontri dialettici con gli allenatori, su tutti Guardiola e Simone Inzaghi, con cui il lusitano proprio non si è preso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

