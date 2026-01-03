Campobasso-Ravenna domenica 04 gennaio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 14:30 si disputa la sfida tra Campobasso e Ravenna, valida per la 20ª giornata del girone B di Serie C. In questa partita, il Ravenna di Marchionni, attualmente in testa alla classifica, cerca di consolidare la propria posizione, mentre il Campobasso affronta l’incontro con l’obiettivo di ottenere punti importanti in chiave salvezza. Di seguito, formazioni, quote e pronostici.

Arrivati al giro di boa del girone B della Serie C il Ravenna di Marchionni guarda tutti dall’alto in basso ed è quest’oggi impegnato sul campo del Campobasso. I lupi invece dopo un buon inizio sono lentamente scivolati fuori dalla zona playoff, complice anche una penalizzazione di 2 punti. Neppure Zauri riesce a dare la svolta tanto attesa e la squadra ha ottenuto appena 2 vittorie nelle ultime . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Campobasso-Ravenna (domenica 04 gennaio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Foggia-Catania (domenica 04 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Manchester City-Chelsea (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie C girone B: gli arbitri della prima giornata di ritorno; Serie C: Campobasso, ripresa allenamenti in preparazione a Ravenna; Pronostico Campobasso - Ravenna: 4 Gennaio 2026 ??; Pronostici Serie C 2025 2026: guida, quote news giornata 14. Cinque­cento chilometri per difendere la vetta: il Ravenna riparte da Campobasso con il mercato sullo sfondo - Mister Marchionni: «Il girone di ritorno è un campionato a parte» ... ravennaedintorni.it

Ravenna a metà dell’opera, ma non basta. A Campobasso per ricominciare a volare - Domenica inizia il girone di ritorno, la capolista e l’Arezzo che insegue a dicembre non hanno brillato, così come l’Ascoli ... ilrestodelcarlino.it

L'Ascoli spreca un'altra occasione: 0-0 con il Campobasso. Il distacco con Arezzo e Ravenna resta uguale - ASCOLI Un Ascoli diligente ma con poca voglia di vincere non va oltre il pareggio con il Campobasso e sciupa un’altra occasione per accorciare sulle prime due in classifica Ravenna e ... corriereadriatico.it

Round 20 Streaming Sunday: Foggia - Catania (OneFootball) Campobasso - Ravenna (OneFootball) Siracusa - Salernitana (OneFootball) Monday: Benevento - Crotone (FIFA+) #SerieCSkyWifi x.com

La Capolista Ravenna ospite Domenica 4 Gennaio a Campobasso arriva a Termoli e alloggerà nel magnifico Hotel Europadomani mattina a San Giacomo Degli Schiavoni fara' la sgambatura nella favolosa struttura gestita dalla Famiglia Bellomo ore 1 - facebook.com facebook

