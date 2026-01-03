Campobasso-Ravenna domenica 04 gennaio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici Gol da ambo le parti al Romagnoli

Domenica 4 gennaio 2026 alle 14:30 si sfidano Campobasso e Ravenna, nel match valido per il girone B della Serie C. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici di questa partita, che si preannuncia equilibrata e aperta a gol da entrambe le parti. Il Ravenna, attualmente in vetta alla classifica, affronta un Campobasso determinato a dare continuità alle proprie prestazioni sul campo del Romagnoli.

Arrivati al giro di boa del girone B della Serie C il Ravenna di Marchionni guarda tutti dall’alto in basso ed è quest’oggi impegnato sul campo del Campobasso. I lupi invece dopo un buon inizio sono lentamente scivolati fuori dalla zona playoff, complice anche una penalizzazione di 2 punti. Neppure Zauri riesce a dare la svolta tanto attesa e la squadra ha ottenuto appena 2 vittorie nelle ultime . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Campobasso-Ravenna (domenica 04 gennaio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici. Gol da ambo le parti al Romagnoli Leggi anche: Campobasso-Ravenna (domenica 04 gennaio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Lumezzane-Vicenza (domenica 04 gennaio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Pochi gol al Salieri Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. CALCIO / SERIE C Sky wifi - Campobasso sogna lo sgambetto alla capolista. Il Ravenna inaugura il 2026 rossoblù al Molinari. Zauri: «Loro fortissimi, servirà una grande prova; Campobasso, il girone di ritorno si apre con il Ravenna capolista; Calcio, serie C: l'Arezzo (in dieci uomini) vince al 94' a Forlì e scavalca il Ravenna in testa alla classifica; Serie C girone B: gli arbitri della prima giornata di ritorno. Cinque­cento chilometri per difendere la vetta: il Ravenna riparte da Campobasso con il mercato sullo sfondo - Mister Marchionni: «Il girone di ritorno è un campionato a parte» ... ravennaedintorni.it

Ravenna a metà dell’opera, ma non basta. A Campobasso per ricominciare a volare - Domenica inizia il girone di ritorno, la capolista e l’Arezzo che insegue a dicembre non hanno brillato, così come l’Ascoli ... ilrestodelcarlino.it

L'Ascoli spreca un'altra occasione: 0-0 con il Campobasso. Il distacco con Arezzo e Ravenna resta uguale - ASCOLI Un Ascoli diligente ma con poca voglia di vincere non va oltre il pareggio con il Campobasso e sciupa un’altra occasione per accorciare sulle prime due in classifica Ravenna e ... corriereadriatico.it

“` ” Sul Canale 18, con Luigi Di Lallo per seguire e commentare Campobasso - Ravenna. Ospite in studio: Alessandro Donzella. Collegamenti con Gianni Bruno e Stefa - facebook.com facebook

Round 20 Streaming Sunday: Foggia - Catania (OneFootball) Campobasso - Ravenna (OneFootball) Siracusa - Salernitana (OneFootball) Monday: Benevento - Crotone (FIFA+) #SerieCSkyWifi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.