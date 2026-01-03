Campobasso morte per intossicazione | gli esami escludono cause legate a funghi e veleno per topi

A Campobasso, si indaga sulla morte di una persona per intossicazione. Gli esami scientifici hanno escluso cause legate a funghi e veleno per topi, mentre rimangono in corso ulteriori accertamenti su altri alimenti sequestrati. I funerali sono possibili per metà della prossima settimana, mentre le ipotesi investigative continuano a essere valutate con attenzione.

I funerali potrebbero essere posticipati a metà della prossima settimana. Sono stati condotti nuovi interrogatori e rimangono valide diverse ipotesi, con particolare attenzione ad altri alimenti tra i 19 sequestrati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

