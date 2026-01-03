Cambiava sempre residenza e cellulare Ecco come si nascondeva Maduro

Nicolás Maduro ha spesso cambiato residenza e numero di cellulare, modalità che ha adottato per nascondere le proprie tracce. Questa strategia faceva parte di un tentativo di eludere le azioni di sorveglianza e di mantenere un certo grado di segretezza. L'operazione militare statunitense in Venezuela, volta a rimuoverlo dal potere, ha evidenziato le complesse dinamiche di un conflitto politico ancora aperto.

L'operazione militare lanciata dagli Stati Uniti in Venezuela, come previsto da diversi osservatori, aveva come suo obbiettivo finale la rimozione dal potere di Nicolás Maduro. È probabile che gli attacchi di queste ore non abbiano colto totalmente alla sprovvista il dittatore venezuelano. Da mesi infatti Washington aveva rafforzato la sua presenza nell'area dei Caraibi lasciando intendere più volte anche nelle dichiarazioni ufficiali di esponenti dell'amministrazione Usa, Trump in primis, che la resa dei conti a Caracas era sempre più vicina. Come ha scritto Trump poco fa su Truth, Maduro "è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie".

