Cambiamento climatico e danni Polizze catastrofali allarme Cna | Dal Governo poca chiarezza

L’incertezza sulle polizze catastrofali e le misure di sostegno alle imprese, previste dalla manovra economica, preoccupa le associazioni di categoria. La Cna Fermo evidenzia come le modalità e i tempi di attuazione possano aumentare le difficoltà di micro e piccole imprese, già vulnerabili a causa della congiuntura economica. La mancanza di chiarezza da parte del Governo rischia di aggravare ulteriormente la situazione.

Non c'è ancora chiarezza sulle polizze catastrofali e sulle misure per le imprese previste nella manovra economica, la Cna Fermo esprime forte preoccupazione per le decisioni assunte dal Governo e, in particolare, per la gestione dell'obbligo di sottoscrizione delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali: "Si tratta di una misura che, per modalità e tempi di applicazione, rischia di trasformarsi nell'ennesimo fattore di incertezza e di aggravio per micro e piccole imprese, già messe a dura prova da un contesto economico fragile e da margini sempre più compressi". A dichiararlo sono i vertici dell'associazione fermana, il segretario Andrea Caranfa ed il presidente Emiliano Tomassini.

