Caldaia in blocco anziani coniugi al freddo durante la notte di Capodanno Intervento provvidenziale della polizia

Da lanazione.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte di Capodanno a Prato, una coppia di anziani ha vissuto una notte fredda a causa di una caldaia in blocco. L’intervento tempestivo delle forze di polizia ha permesso di risolvere rapidamente la situazione, evitando rischi per la loro sicurezza e il loro comfort. Questo episodio sottolinea l’importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza domestica, soprattutto durante i periodi di festività.

Prato, 3 gennaio 2026 – Un intervento provvidenziale nella notte di Capodanno ha evitato conseguenze potenzialmente gravi per una coppia di anziani residenti a Prato, costretti al gelo a causa della caldaia guasta.   Il difficile Natale degli invisibili. Firenze scappa e non dà spiccioli: “Ho solo un euro, niente panino” L’intervento della polizia. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione di freddo eccessivo all’interno di un’abitazione. Arrivati nell’appartamento degli anziani coniugi, i poliziotti hanno accertato che la caldaia era ko e che la temperatura registrata era effettivamente troppo bassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

