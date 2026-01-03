Calciomercato Palermo ecco l’ufficialità | Brunori passa in prestito alla Sampdoria
Il calciomercato del Palermo ha ufficializzato il trasferimento di Matteo Brunori alla Sampdoria. L’accordo prevede un prestito, come confermato dal comunicato del club. Con questa operazione, Brunori si unisce alla squadra blucerchiata, arricchendo il reparto offensivo. La notizia rappresenta un nuovo passo nella carriera dell’attaccante, che prosegue la sua esperienza in un nuovo contesto.
Adesso è ufficiale: Matteo Brunori è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il comunicato del club di viale del Fante certifica il passaggio dell'ex capitano, in prestito, alla società blucerchiata.Il giocatore, in giornata, ha sostenuto le visite mediche a Genova e da domani, 4 gennaio, si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
