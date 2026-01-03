Calciomercato Palermo ecco l’ufficialità | Brunori passa in prestito alla Sampdoria

Il calciomercato del Palermo ha ufficializzato il trasferimento di Matteo Brunori alla Sampdoria. L’accordo prevede un prestito, come confermato dal comunicato del club. Con questa operazione, Brunori si unisce alla squadra blucerchiata, arricchendo il reparto offensivo. La notizia rappresenta un nuovo passo nella carriera dell’attaccante, che prosegue la sua esperienza in un nuovo contesto.

Adesso è ufficiale: Matteo Brunori è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il comunicato del club di viale del Fante certifica il passaggio dell'ex capitano, in prestito, alla società blucerchiata.Il giocatore, in giornata, ha sostenuto le visite mediche a Genova e da domani, 4 gennaio, si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Palermo saluta capitan Brunori e Bardi: il punto sul calciomercato rosanero - È Francesco Bardi il primo movimento ufficiale del calciomercato invernale del Palermo. newsicilia.it

Calcio: Brunori lascia il Palermo e va alla Sampdoria - L'attaccante di proprietà del Palermo svolgerà le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà al club blucerchiato e, se ... ansa.it