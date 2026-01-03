Calciomercato Napoli Lucca ai saluti? Tutto può dipendere da… Sarri!

Sul calciomercato del Napoli, il futuro di Lorenzo Lucca resta incerto. A soli sei mesi dall’arrivo, alcune dinamiche potrebbero portare alla sua cessione già nel prossimo mercato invernale. La possibilità di un addio dipende anche da vari fattori, tra cui possibili decisioni di Sarri. Restano quindi da seguire gli sviluppi di questa situazione, che potrebbe influenzare la composizione della rosa partenopea nella seconda metà della stagione.

L’avventura di Lorenzo Lucca al Napoli potrebbe essere ancor più breve del previsto. A soli sei mesi dal suo arrivo, infatti, non è escluso che l’attaccante possa lasciare gli azzurri già nella finestra di mercato invernale. Prima di qualsiasi operazione, però, il Napoli dovrebbe ridiscutere con l’Udinese i termini legati all’obbligo di riscatto, per poi valutare una possibile cessione verso un’altra piazza. Sul gigante italiano potrebbe piombare la Lazio, ma tutto dipenderà dall’ex Maurizio Sarri e dalle sue richieste per il post Castellanos. Calciomercato Napoli, Lucca verso la Lazio: la situazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Lucca ai saluti? Tutto può dipendere da… Sarri! Leggi anche: Perin al Genoa, Sky: tentazione ritorno per il portiere. Ora tutto può dipendere da questo fattore Leggi anche: Calciomercato Juve: svalutazione Lucca a Napoli, Comolli può approfittarne e piazzare il colpo. Ultime Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, il ritorno di Lukaku libera Lucca. E Mainoo si allontana; Lucca si o Lucca no?; Calciomercato Napoli, rebus Lucca-Lang. E Timber si libera; Calciomercato Napoli | ultimissime | Manna sulle limitazioni e su Lucca. Calciomercato Napoli, Lucca lascerà i partenopei a gennaio? Spunta fuori una nuova indiscrezione - La situazione attuale della squadra azzurra Il Calciomercato Napoli potrebbe riservare sviluppi inattesi attorno al futuro di Lorenzo Lucca. calcionews24.com

Lucca-Conte, feeling mai decollato: il Napoli cerca una soluzione - Il feeling tra Lorenzo Lucca e Antonio Conte non è mai realmente decollato e il Napoli è al lavoro per trovare una soluzione nel mercato di gennaio. tuttonapoli.net

Calciomercato Napoli, rebus Lucca-Lang. E Timber si libera - Alle spalle panettone e stelle filanti, davanti a noi un mese pieno zeppo di voci, voci, trattative, forse anche affari. ilmattino.it

