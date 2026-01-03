Nel calciomercato del Napoli, Antonio Vergara, giovane centrocampista classe 2003, è al centro di voci di mercato. Dopo le difficoltà della squadra di Antonio Conte, il suo nome suscita interesse da parte di diversi club di Serie A, tra cui il Lecce. La situazione potrebbe portare a una cessione o a un prestito, in un contesto di mercato dinamico e in evoluzione.

Il nome di Antonio Vergara è tra i più chiacchierati del momento in ottica calciomercato. Tre le vere sorprese di questo Napoli targato Antonio Conte decimato dagli infortuni, il centrocampista classe 2003 è oggi finito nuovamente nel mirino di diversi club di Serie A. Tra questi c’è il Lecce, che già in estate aveva sondato il terreno e che ora potrebbe tornare all’assalto nella finestra di gennaio. Mercato Napoli, Vergara piace al Lecce: la situazione. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Lecce starebbe valutando di acquisire Antonio Vergara dal Napoli. L’interesse dei pugliesi, che si è rafforzato alla luce del percorso di crescita del calciatore, è di quelli importanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, la giovane promessa è ai saluti? Piace al Lecce

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Lucca ai saluti? Tutto può dipendere da… Sarri!

Leggi anche: Calciomercato al via, il Foggia pronto a cambiare pelle per centrare la salvezza: Panico ai saluti, in arrivo Nocerino

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La madre di Bruno Petrone, il calciatore 18enne accoltellato a Napoli: Mi ha chiesto se potrà tornare a giocare; Calciomercato 25 dicembre: indizi e trattative con focus Napoli; Calciomercato Napoli/ Manna conferma movimenti nel reparto offensivo (31 dicembre 2025); Napoli: la lista delle cessioni. Lucca piace in Italia e all'estero.

Bruno Petrone, giovane calciatore accoltellato a Chiaia: la toccante richiesta alla mamma - Il giovane calciatore Bruno Petrone accoltellato a Chiaia: le condizioni restano critiche e la mamma racconta al Corriere della Sera la sua richiesta commovente dall'ospedale. notizie.it