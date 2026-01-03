Calciomercato Inter Francesco Acerbi | e se l’Al-Hilal volesse chiudere subito?

Il calciomercato dell’Inter potrebbe riservare sorprese con Francesco Acerbi. Il difensore, in scadenza di contratto a fine stagione, si avvicina ai 38 anni e al suo futuro in Italia. Tra le voci di mercato, si ipotizza anche un possibile interesse dell’Al-Hilal, che potrebbe decidere di chiudere subito l’affare. La situazione rimane da seguire attentamente per capire quali saranno i prossimi sviluppi.

Ha un contratto in scadenza a fine stagione. E tra un mese e poco più metterà sulle spalle trentotto primavere. Tutto insomma fa pensare che a fine stagione le strade si dovranno dividere. Le vie del calciomercato potrebbero però anticipare l’addio all’ Inter di Francesco Acerbi. Lo scenario e i possibili incastri Come riporta SportMediaset, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Francesco Acerbi: e se l’Al-Hilal volesse chiudere subito? Leggi anche: Calciomercato Inter: per Francesco Acerbi futuro all’Al-Hilal? Leggi anche: Calciomercato Inter, colpo Cancelo in arrivo: trattativa avanzata con l’Al-Hilal per chiudere l’ex giocatore nerazzurro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Inter, avanti tutta per João Cancelo: Acerbi verso l'Al-Hilal?; Inter, Oaktree investe sull’erede di Acerbi: Hien prima scelta, 2 alternative. E Bertola…; Acerbi-Al Hilal, trattativa aperta: addio immediato? All'Inter un indennizzo; Inter, Acerbi e De Vrij possono partire: cosa filtra sul loro futuro e i nomi dei sostituti. Acerbi nella trattativa con l’Al-Hilal, l’Inter può ottenere un indennizzo - La permanenza di Francesco Acerbi all'Inter fino a giugno non è affatto scontata. passioneinter.com

Inter, ipotesi di scambio con l’Al Hilal per Cancelo: sul tavolo i nomi di Acerbi e de Vrij - L'Inter e l'Al Hilal lavorano a un'ipotesi di scambio per favorire l'arrivo di Cancelo in nerazzurro: sul piatto i nomi di Acerbi e de Vrij ... gianlucadimarzio.com

Cancelo torna all'Inter? L'intreccio con De Vrij e Acerbi a gennaio e la concorrenza del Barcellona: trattativa con l'Al Hilal di Inzaghi, cosa succede - Il laterale portoghese è il primo obiettivo di gennaio: il club spinge, il Barcellona rallenta, intreccio con Acerbi e De Vrij nei dialoghi con l’Al Hilal. msn.com

Situazione João Cancelo. #cancelo #inter #barcellona #calciomercato - facebook.com facebook

L’ #Inter sta pensando di inserire #Acerbi nell’affare #Cancelo #calciomercato x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.