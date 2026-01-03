Calciomercato Cremonese è Marianucci il rinforzo in difesa per Nicola Il punto sui grigiorossi
La Cremonese ha annunciato l’ingaggio di Marianucci per rafforzare il reparto difensivo, sotto la guida di Nicola. Si tratta di un intervento mirato a consolidare la linea arretrata e migliorare la qualità complessiva della squadra. Questo aggiornamento segna l’avvio di una fase importante nel mercato dei grigiorossi, con l’obiettivo di ottimizzare le potenzialità della rosa in vista del prosieguo della stagione.
Calciomercato Cremonese, arriva Marianucci per la retroguardia di Nicola: il quadro completo sui grigiorossi Il mercato della Cremonese entra subito nel vivo con un rinforzo per la difesa. La Gazzetta dello Sport scrive che è in dirittura d’arrivo l’accordo con il Napoli per il prestito secco del giovane difensore Luca Marianucci, classe 2004 e punto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
