Calcio valtellinese in lutto | è morto Eugenio Lombella

Da sondriotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità sportiva della provincia di Sondrio piange la scomparsa di Eugenio Lombella, riconosciuto e apprezzato membro del calcio dilettantistico valtellinese. La perdita di Lombella rappresenta un momento di riflessione e di vicinanza per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore.

La comunità sportiva della provincia di Sondrio è in lutto per la scomparsa di Eugenio Lombella, figura molto conosciuta e stimata nel mondo del calcio dilettantistico locale. Per anni Lombella ha rappresentato un punto di riferimento per società, dirigenti e appassionati, mettendo a disposizione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

calcio valtellinese in lutto 232 morto eugenio lombella

© Sondriotoday.it - Calcio valtellinese in lutto: è morto Eugenio Lombella

Leggi anche: Calcio in lutto, è morto Eugenio Perico: aveva 74 anni

Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio bergamasco, è morto Eugenio Perico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calcio in lutto. Addio a Lazzeretti. Fu attaccante granata e del Tuttocuoio - Calcio di provincia in lutto per la scomparsa di Giancarlo Lazzeretti, avvenuta all’età di 85 anni all’ospedale di Pontedera nella notte tra mercoledì e giovedì. lanazione.it

È morta una leggenda del calcio, lutto in panchina - Il mondo del calcio &#232; stato travolto nei giorni scorsi da un altro lutto terrificante che ha lasciato senza parole milioni di tifosi ed appassionati. diregiovani.it

Calcio in lutto: Billy Vigar muore a 21 anni dopo un grave incidente in campo - L'attaccante del Chichester City &#232; morto per una grave lesione cerebrale riportata durante la partita di sabato ... corrieredellosport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.