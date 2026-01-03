La comunità sportiva della provincia di Sondrio piange la scomparsa di Eugenio Lombella, riconosciuto e apprezzato membro del calcio dilettantistico valtellinese. La perdita di Lombella rappresenta un momento di riflessione e di vicinanza per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore.

La comunità sportiva della provincia di Sondrio è in lutto per la scomparsa di Eugenio Lombella, figura molto conosciuta e stimata nel mondo del calcio dilettantistico locale. Per anni Lombella ha rappresentato un punto di riferimento per società, dirigenti e appassionati, mettendo a disposizione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Calcio valtellinese in lutto: è morto Eugenio Lombella

