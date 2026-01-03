Calcio Serie A e Lega Pro | ecco le partite del weekend

Ecco il riepilogo delle partite di calcio in programma nel weekend, con incontri di Serie A, Lega Pro e Serie B. Firenze, 3 gennaio 2026 – Il calendario prevede nuove sfide per le squadre italiane, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire gli sviluppi dei campionati nazionali. Questa panoramica aiuta a orientarsi tra le principali partite in programma, garantendo un quadro chiaro e aggiornato delle competizioni in corso.

Firenze, 3 gennaio 2026 – Nuovo turno di campionato per la Serie A e la Lega Pro, mentre la B torna in campo nel prossimo fine settimana. Ecco programma, orari e risultati delle partite delle squadre toscane e del Perugia. Serie A. Fiorentina -Cremonese (domenica 4 gennaio, 15:00) Genoa- Pisa (sabato 3 gennaio, 15:00) Serie C. Pontedera -Torres (sabato 3 gennaio, 14:30) Pianese -Ascoli (sabato 3 gennaio, 14:30) Forlì- Arezzo (sabato 3 gennaio, 17:30) Guidonia Montecelio- Perugia (domenica 4 gennaio, 17:30) Ternana - Livorno (domenica 4 gennaio, 20:30). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio, Serie A e Lega Pro: ecco le partite del weekend Leggi anche: Calcio, le partite del weekend dalla Serie A alla C Leggi anche: Calcio, dalla Serie A alla C: le partite del weekend La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie C, le gare della 20^ giornata su Sky; BUON NATALE DALLA SERIE C; CALCIO: La Lega Pro ufficializza gli orari di Forlì e Ravenna fino alla 31esima giornata; Lega Pro, rese note date e orari calendario dalla 24^ alla 31^ giornata: gli appuntamenti del Foggia Calcio. Calcio, Serie A e Lega Pro: ecco le partite del weekend - Firenze, 3 gennaio 2026 – Nuovo turno di campionato per la Serie A e la Lega Pro, mentre la B torna in campo nel prossimo fine settimana. sport.quotidiano.net

Lega Pro, le partite delle umbre dalla quinta alla dodicesima giornata di ritorno - La Lega Pro ha reso noto il programma delle gare di campionato dalla quinta alla dodicesima giornata di ritorno. umbria24.it

In Serie C Girone B fissate date e orari di otto giornate: Arezzo-Ravenna si giocherà domenica 1° marzo alle 17.30 - La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle gare dalla giornata 24 alla giornata 31 di campionato con date e relativi orari. corriereromagna.it

