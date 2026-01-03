Calcio risultati e classifica di Serie A scatto Sassuolo

Ecco i risultati aggiornati della Serie A: Genoa-Pisa si è conclusa con un pareggio 1-1, mentre Sassuolo-Parma si è terminata sul risultato di 1-1. La classifica si mantiene stabile, con le squadre che continuano a seguire il loro andamento stagionale. Di seguito, i dettagli sui risultati e la posizione delle squadre al momento.

Roma, 3 gen. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1. Diciottesima giornata: Cagliari-Milan 0-1, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, ore 18 Juventus-Lecce, ore 20.45 Atalanta-Roma, domenica 4 gennaio ore 12.30 Lazio-Napoli, ore 15 Fiorentina-Cremonese, ore 18 Verona-Torino, ore 20.45 Inter-Bologna. Classifica: Milan 38, Inter 36, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 31, Bologna 26, Lazio 24, Sassuolo 23, Atalanta, Udinese 22, Cremonese, Torino 21, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona, Pisa 12, Fiorentina 9 Diciannovesima giornata: martedì 6 gennaio ore 15 Pisa-Como, ore 18 Lecce-Roma, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Lecce scatto salvezza Leggi anche: Calcio, classifica Serie A: Lecce scatto salvezza Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie B, cambia nuovamente la prima in classifica; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 17ª giornata; Serie B – Risultati 18° giornata e classifica aggiornata; Calcio, risultati e classifica di Serie A: l’Inter torna in testa. RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Pari a Genova e al Mapei Stadium! Diretta gol live score (oggi 3 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato 3 gennaio ci sono cinque partite in programma per la 18^ giornata, il penultimo turno di andata. ilsussidiario.net

Serie A: Como-Udinese 1-0, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa 1-1. Ora Juve-Lecce. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Como- tg24.sky.it

La nuova classifica di Serie A oggi - Il tecnico però sottolinea gli errori: "Dobbiamo fare meglio" Quarta vittoria di fila, la terza in Serie A. ilfattoquotidiano.it

#Risultati @SerieA, #CagliariMilan 0-1: #tabellino e #marcatori | #News - #Calcio #SerieA #SerieAEniLive @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Grazie, Mister Favarin. Nel calcio i risultati contano, è vero. Ma contano anche gli uomini. E tu hai dimostrato di essere un Uomo con la U maiuscola. Hai accettato questa panchina in una situazione disastrosa, navigando a vista, senza garanzie e tra mill - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.