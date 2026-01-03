Dal 2 al 4 gennaio 2026, Sky e NOW offrono un weekend dedicato al calcio internazionale, con partite in diretta dalla Premier League e dalla Ligue 1. Un’occasione per seguire le principali sfide del calcio europeo comodamente da casa o in mobilità, grazie alla copertura completa e affidabile delle piattaforme Sky e NOW. Un appuntamento per gli appassionati che desiderano rimanere aggiornati sugli eventi più importanti del calcio estero.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. PREMIER LEAGUE – In premier si parte senza soste. Sabato 3 gennaio si riparte con la giornata numero 20: alle 13.30 in campo Aston Villa - Nottingham Forest (Sky Sport Uno), mentre alle 16.30 sarà il momento di Wolverhampton-West Ham (Sky Sport Uno) e Brighton-Burnley (Sky Sport Arena). Alle 18.30 la sfida tra Bournemouth e Arsenal su Sky Sport Uno. Domenica si torna in campo alle 13.30 con Leeds-Manchester United (Sky Sport Uno), mentre alle 16 saranno quattro le sfide: Fulham-Liverpool (Sky Sport Uno), Tottenham-Sunderland (Sky Sport Arena), Newcastle-Crystal Palace (Sky Sport 257) ed Everton-Brentford (Sky Sport 258). 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW (2 - 4 Gennaio 2026) - in diretta Premier League e Ligue 1

Leggi anche: Calcio Estero live Sky e NOW (7 - 9 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Leggi anche: Calcio Estero live Sky e NOW (5 - 8 Dicembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Premier League e Ligue 1: tutte le gare di fine e inizio anno su Sky e NOW; Aston Villa-Nottingham Forest: dove vederla in diretta TV e streaming; Con NOW hai film, serie TV, sport e calcio dove vuoi, senza parabola; Capodanno su Sky: 4 partite di Premier League.

Calcio streaming - Calcio streaming: i siti legali dove vedere le partite in diretta live | Serie A e B | Champions League ed Europa League. tpi.it

Dove vedere Roma-Como e tutto lo sport in tv di lunedì 15 dicembre - Diretta sport in tv e streaming oggi lunedì 15 dicembre: leggi dove vedere Roma- gazzetta.it