Calcio Estero live Sky e NOW 2 - 4 Gennaio 2026 - in diretta Premier League e Ligue 1
Dal 2 al 4 gennaio 2026, Sky e NOW offrono un weekend dedicato al calcio internazionale, con partite in diretta dalla Premier League e dalla Ligue 1. Un’occasione per seguire le principali sfide del calcio europeo comodamente da casa o in mobilità, grazie alla copertura completa e affidabile delle piattaforme Sky e NOW. Un appuntamento per gli appassionati che desiderano rimanere aggiornati sugli eventi più importanti del calcio estero.
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. PREMIER LEAGUE – In premier si parte senza soste. Sabato 3 gennaio si riparte con la giornata numero 20: alle 13.30 in campo Aston Villa - Nottingham Forest (Sky Sport Uno), mentre alle 16.30 sarà il momento di Wolverhampton-West Ham (Sky Sport Uno) e Brighton-Burnley (Sky Sport Arena). Alle 18.30 la sfida tra Bournemouth e Arsenal su Sky Sport Uno. Domenica si torna in campo alle 13.30 con Leeds-Manchester United (Sky Sport Uno), mentre alle 16 saranno quattro le sfide: Fulham-Liverpool (Sky Sport Uno), Tottenham-Sunderland (Sky Sport Arena), Newcastle-Crystal Palace (Sky Sport 257) ed Everton-Brentford (Sky Sport 258). 🔗 Leggi su Digital-news.it
