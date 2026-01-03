Calcio | due pareggi 1-1 gare delle 15

Da servizitelevideo.rai.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15 si sono disputate due partite importanti per la zona salvezza, Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma, entrambe terminate con il punteggio di 1-1. Risultati che riflettono l’equilibrio tra le squadre coinvolte nella lotta per mantenere la categoria, offrendo spunti interessanti per le prossime giornate di campionato.

17.02 Due pareggi 1-1 nelle due partite delle 15 Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma,due gare delicate per la zona salvezza. La divisione della posta serve poco. Al Ferraris passa in vantaggio il Genoa con un gran sinistro di Colombo (15'), ma i toscani trovano il pari al 38': Leali sbaglia l'uscita, Leris insacca comodamente. A Reggio Emilia, gara sbloccata da Thorsvedt di testa (12'),ma il vantaggio dura poco: (24'): Pellegrino approfitta di un errore grossolano di Pinamonti. Il risultato non cambia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 e c2. Timec e Atletico 2001, due pareggi. Bene all’esordio Fiordaliso e San Giusto

Leggi anche: Calcio a 5: due pareggi e l’acuto del Genzano negli anticipi della quarta giornata della Serie A

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calcio a 5 Serie A. La situazione a due giornate dal giro di boa; Torres a Pontedera per scrivere un nuovo inizio: a gennaio ciclo di fuoco che deciderà la stagione; La Pro Patria inizia il 2026 in trasferta a Vercelli; Palermo-Padova 1-0: Pohjanpalo fa 12 e regala la vittoria ai rosanero.

Due pareggi nella domenica del campionato spagnolo. E il Betis perde Antony - Nella domenica della tredicesima giornata del campionato spagnolo il Betis pareggia in casa 1- corrieredellosport.it

Calcio: Spezia-Bari 1-1, pareggio in 10 alla prima per Donadoni - Contro il Bari i liguri hanno giocato in dieci uomini per oltre un tempo a causa del doppio giallo a ... ansa.it

Serie C, 13ª giornata: due pareggi nel Girone B. La Cavese schianta il Potenza - Si chiudono i tre anticipi della 13ª giornata del campionato di Serie C. tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.