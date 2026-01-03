Calcio | due pareggi 1-1 gare delle 15
Alle 15 si sono disputate due partite importanti per la zona salvezza, Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma, entrambe terminate con il punteggio di 1-1. Risultati che riflettono l’equilibrio tra le squadre coinvolte nella lotta per mantenere la categoria, offrendo spunti interessanti per le prossime giornate di campionato.
17.02 Due pareggi 1-1 nelle due partite delle 15 Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma,due gare delicate per la zona salvezza. La divisione della posta serve poco. Al Ferraris passa in vantaggio il Genoa con un gran sinistro di Colombo (15'), ma i toscani trovano il pari al 38': Leali sbaglia l'uscita, Leris insacca comodamente. A Reggio Emilia, gara sbloccata da Thorsvedt di testa (12'),ma il vantaggio dura poco: (24'): Pellegrino approfitta di un errore grossolano di Pinamonti. Il risultato non cambia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
