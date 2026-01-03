calcio a cinque coppa serie c1 final four sfida col gatteo

Oggi si apre la Final Four del girone C1 di calcio a cinque, presso il PalaMarabini di San Martino in Strada. La competizione vede coinvolte le migliori squadre della regione, tra cui il Forlì, che ospita e affronta il Gatteo. L’evento rappresenta un’importante occasione per contendersi il trofeo e concludere la stagione con un risultato di rilievo.

Scatta oggi pomeriggio la Final Four del girone emiliano-romagnolo di C1 di calcio a cinque. Al PalaMarabini di San Martino in Strada il quintetto del Forlì, attualmente ben piazzato al quarto posto in campionato, è chiamato a far gli onori di casa e si gioca l’ambito trofeo assieme a Montale Modena, DueG Parma e Futsal Gatteo. Alle ore 15 il fischio d’inizio della prima semifinale, derby emiliano che si disputera tra Montale e DueG Parma. A seguire, alle ore 17 il secondo match per l’accesso alla finalissima con in campo il quintetto biancorosso di mister Gottuso, che potrà quindi contare sull’apporto del pubblico amico, a vedersela con il quotato Futsal Gatteo, secondo in classifica in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

