Cagliari Pisacane dopo il ko col Milan | C’è amarezza per non aver trovato il gol nel primo tempo
Dopo la sconfitta contro il Milan, l’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha commentato l’andamento della partita. Al termine della 18^ giornata di Serie A, ha espresso rammarico per non aver concretizzato le occasioni del primo tempo, sottolineando l’importanza di analizzare gli aspetti da migliorare. Le sue parole riflettono l’impegno della squadra nel cercare di migliorare le prestazioni in vista delle prossime sfide.
Fabio Pisacane, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
