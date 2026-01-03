Cagliari parla Pisacane post Milan | Braccio di Ricci? Devo essere onesto non era rigore
Dopo la partita tra Cagliari e Milan, Fabio Pisacane, allenatore dei rossoblù, ha commentato a Sky Sport la decisione sull’episodio del braccio di Ricci, ritenendo che non fosse un rigore. La sfida, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026, si è disputata allo stadio Unipol Domus di Cagliari. L’allenatore ha analizzato l’andamento della partita e gli aspetti tecnici dell’episodio controverso.
Fabio Pisacane, allenatore rossoblu, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Parma Milan, i ducali reclamano un rigore per un tocco col braccio di Ricci! La spiegazione di Marelli
Leggi anche: Cagliari Milan, Pisacane nel post partita: «C’è amarezza, ma non mi sento di recriminare oggi i ragazzi. Su Esposito…»
Torino Cagliari, intervista Fabio Pisacane; Cagliari calcio, i convocati contro il Torino: out Mina e Juan Rodríguez; Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Milan: i convocati; Serie A, risultati e marcatori della 17esima giornata.
Pisacane nel post partita: «C’è amarezza, ma non recrimino i miei ragazzi! Esposito è da valutare, ha accusato un crampo» - Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto nel post partita del match della 18a giornata contro il Milan. cagliarinews24.com
Cagliari Milan, Pisacane nel post partita: «C’è amarezza, ma non mi sento di recriminare oggi i ragazzi. Su Esposito…» - Cagliari Milan, il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. calcionews24.com
Atalanta Cagliari, Pisacane nel post partita: «Abbiamo fatto un buon match. Ho solo un rimpianto questa sera» - Atalanta Cagliari, Pisacane nel post partita della sfida ha analizzato ai microfoni di Dazn la prestazione dei suoi ragazzi. calcionews24.com
Allegri parla della gara di domani a Cagliari del Milan - facebook.com facebook
#Cagliari, parla #Caprile Le sue dichiarazioni x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.