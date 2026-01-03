Cagliari parla Pisacane post Milan | Braccio di Ricci? Devo essere onesto non era rigore

Dopo la partita tra Cagliari e Milan, Fabio Pisacane, allenatore dei rossoblù, ha commentato a Sky Sport la decisione sull’episodio del braccio di Ricci, ritenendo che non fosse un rigore. La sfida, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026, si è disputata allo stadio Unipol Domus di Cagliari. L’allenatore ha analizzato l’andamento della partita e gli aspetti tecnici dell’episodio controverso.

