Cagliari-Milan Pisacane traccia la strada | Dobbiamo continuare così
Al termine della sfida tra Cagliari e Milan della 18ª giornata di Serie A 2025-2026, Fabio Pisacane ha sottolineato l'importanza di mantenere il livello raggiunto, affermando che
Fabio Pisacane, allenatore rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Cagliari, Pisacane in conferenza: «Bologna? Non dobbiamo andare dietro al loro ritmo, dobbiamo dettarlo noi! La sosta ha portato buone notizie: ecco quali…»
Leggi anche: Lazio Cagliari, Isaksen nel post partita: «Sono sei partite che non perdiamo, dobbiamo continuare così. Europa? Sì, è il nostro obiettivo»
Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pisacane “Vittoria importante su un campo difficile. Esposito fuori? Scelta tecnica”; Cagliari, il Milan non è un esame. L’effetto Pisacane già si sente.
Il Milan vince a Cagliari con un lampo di Leao ed è primo - Il campionato inaugura il 2026 con l'anticipo della 18ª giornata: all'Unipol Domus, i rossoneri chiedono strada per continuare la corsa scudetto ... corrieredellosport.it
Cagliari Milan 0-1: decisiva la rete di Leao. Prima sconfitta del 2026 per i rossoblù all’Unipol Domus - Cagliari Milan: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 18a giornata del campionato di Serie A 2025- cagliarinews24.com
Cagliari Milan, Pisacane nel post partita: «C’è amarezza, ma non mi sento di recriminare oggi i ragazzi. Su Esposito…» - Cagliari Milan, il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. calcionews24.com
Il Milan apre la 18a giornata di Serie A con una vittoria pesantissima sul campo del Cagliari - facebook.com facebook
SERIE A | Cagliari-Milan 0-1. Rete di Leao al 50' nell'anticipo della 18ma giornata di campionato. #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.