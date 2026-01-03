Cagliari Milan Pisacane nel post partita | C’è amarezza ma non mi sento di recriminare oggi i ragazzi Su Esposito…

Dopo la partita tra Cagliari e Milan, Fabio Pisacane ha commentato l'incontro nel post partita. Il tecnico dei rossoblù ha espresso un senso di amarezza, ma ha evitato di formulare recriminazioni nei confronti dei suoi giocatori. Nel suo intervento ha anche parlato di Esposito, offrendo spunti sulla prestazione complessiva della squadra e sugli aspetti da migliorare.

Cagliari Milan, il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. Le parole L’anticipo valido per la 18ª giornata di Serie A 202526,Cagliari Milan, è terminato 0-1. Ecco le dichiarazioni nel post partita del tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane. Le sue parole a DAZN: GARA – «E’ successo che è difficile pensare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari Milan, Pisacane nel post partita: «C’è amarezza, ma non mi sento di recriminare oggi i ragazzi. Su Esposito…» Leggi anche: Cagliari Bologna, le dichiarazioni di Pisacane nel post partita Leggi anche: Atalanta Cagliari, Pisacane nel post partita: «Abbiamo fatto un buon match. Ho solo un rimpianto questa sera» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Torino Cagliari, intervista Fabio Pisacane; Cagliari-Milan: ecco i convocati di Fabio Pisacane per l’anticipo del 2 gennaio; Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Milan: i convocati. Pisacane nel post partita: «C’è amarezza, ma non recrimino i miei ragazzi! Esposito è da valutare, ha accusato un crampo» - Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto nel post partita del match della 18a giornata contro il Milan. cagliarinews24.com

Cagliari Milan, Pisacane nel post partita: «C’è amarezza, ma non mi sento di recriminare oggi i ragazzi. Su Esposito…» - Cagliari Milan, il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. calcionews24.com

Cagliari, Pisacane: “Difficile pensare di fare 90 minuti sulla falsariga della prima frazione" - L’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a DAZN al termine della sfida con il Milan. milannews.it

Il Milan apre la 18a giornata di Serie A con una vittoria pesantissima sul campo del Cagliari - facebook.com facebook

SERIE A | Cagliari-Milan 0-1. Rete di Leao al 50' nell'anticipo della 18ma giornata di campionato. #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.