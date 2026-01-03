Cagliari-Milan De Winter ammette | Fa male leggere certe critiche

De Winter, difensore del Milan, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro il Cagliari nella 18ª giornata della Serie A 2025-2026. Il giocatore ha riconosciuto che leggere alcune critiche è difficile da accettare, sottolineando comunque l’importanza di mantenere il focus sul lavoro e sulle future sfide. Le sue parole offrono uno spaccato sulla reazione della squadra di fronte alle difficoltà di questa fase del campionato.

De Winter, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026.

