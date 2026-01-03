Cagliari-Milan Bartesaghi | Tutti sogniamo qualcosa di grande Dobbiamo…

Davide Bartesaghi, calciatore del Milan, ha commentato a Sky Sport la partita Cagliari-Milan, disputata alla Unipol Domus. Dopo la 18^ giornata della Serie A 2025-2026, ha sottolineato l'importanza di mantenere la concentrazione e di continuare a lavorare con ambizione, ricordando che tutti i giocatori sognano di raggiungere grandi traguardi. Le sue parole riflettono il desiderio di crescita e di miglioramento continuo nel cammino della squadra.

Bartesaghi nel post partita: «Venire a Cagliari è una trasferta difficile. Il risultato è merito della squadra» - Davide Bartesaghi, giocatore del Milan, è intervenuto nel post partita del match della 18a giornata contro il Cagliari. cagliarinews24.com

Bartesaghi: "Ho giocato in questo ruolo l’anno scorso col Milan Futuro ma farlo qua è un’altra storia” - Davide Bartesaghi, oggi schierato da braccetto di sinistra, ha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Cagliari. milannews.it

Il Milan apre la 18a giornata di Serie A con una vittoria pesantissima sul campo del Cagliari - facebook.com facebook

SERIE A | Cagliari-Milan 0-1. Rete di Leao al 50' nell'anticipo della 18ma giornata di campionato. #ANSA x.com

