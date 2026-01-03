Cagliari-Milan Bartesaghi | Tutti sogniamo qualcosa di grande Dobbiamo…
Davide Bartesaghi, calciatore del Milan, ha commentato a Sky Sport la partita Cagliari-Milan, disputata alla Unipol Domus. Dopo la 18^ giornata della Serie A 2025-2026, ha sottolineato l'importanza di mantenere la concentrazione e di continuare a lavorare con ambizione, ricordando che tutti i giocatori sognano di raggiungere grandi traguardi. Le sue parole riflettono il desiderio di crescita e di miglioramento continuo nel cammino della squadra.
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
