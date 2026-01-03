Cagliari-Milan Allegri | Dovevamo chiudere la partita con un gol in più Su Füllkrug …

Al termine di Cagliari-Milan, nella 18ª giornata di Serie A, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la partita, evidenziando la necessità di aver chiuso l’incontro con un gol in più. Allegri ha anche parlato di alcune situazioni specifiche, come quella relativa a Füllkrug. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a 'Milan TV'.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cagliari-Milan, Allegri: “Dovevamo chiudere la partita con un gol in più. Su Füllkrug …” Leggi anche: Milan-Pisa, Allegri: “Dopo il vantaggio dovevamo chiudere la partita. Abbiamo sbagliato” Leggi anche: Milan-Pisa, Marianella: “Allegri scottato di non aver avuto la capacità di chiudere la partita. Su Leao …” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Allegri dopo il tris del Milan al Verona: Dovevamo gestire meglio la palla. Ora la quota scudetto è tra 82 e 84 punti. E il pranzo con Andrea Agnelli...; Allegri: 'Scudetto? Il nostro obiettivo è tornare in Champions'; Allegri bacchetta il Milan dopo il 3-0 ed esalta Nkunku: Dovevamo avere una gestione migliore della palla. Poi cita Capello; POST-GARA | Allegri: Battuto un Verona scorbutico, sul 3-0 dovevamo gestire meglio. Cagliari-Milan, Allegri: «Non abbiamo fatto tanto, ma contava vincere» - Sull’autore del gol, Rafael Leão di rientro dall’infortunio, Allegri spende buone parole: « Ha le caratteristiche per fare il centravanti, poi non era al 100% stasera. unionesarda.it

Allegri nel post partita: «Il Cagliari ha corso tanto! Noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Fullkrug è entrato bene» - Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto nel post partita del match della 18a giornata contro il Cagliari. cagliarinews24.com

Cagliari Milan, Allegri nel post gara: «Snodo scudetto? Troppo presto, importante vincere e non subire gol. Leao in mezzo al campo è più nel vivo del gioco» - Cagliari Milan, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita L’anticipo valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26, Cagliari Milan, è terminato ... calcionews24.com

Il Milan apre la 18a giornata di Serie A con una vittoria pesantissima sul campo del Cagliari - facebook.com facebook

SERIE A | Cagliari-Milan 0-1. Rete di Leao al 50' nell'anticipo della 18ma giornata di campionato. #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.