Cadute in serie ai Piani di Bobbio | sabato di soccorsi sulle piste da sci

Nelle località sciistiche dei Piani di Bobbio, si sono verificati diversi incidenti nel corso di questo sabato. L'elevato afflusso di sciatori ha determinato una serie di cadute e interventi di soccorso sulle piste, evidenziando le sfide legate alla gestione della sicurezza durante i periodi di grande afflusso.

Incidenti a ripetizione sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Anche oggi, sabato 3 gennaio, cadute e infortuni si sono susseguiti in virtù dell'elevato numero di praticanti. Numerosi gli interventi delle squadre di soccorso.Il primo in ordine temporale a mezzogiorno sulle piste di Valtorta, per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Capodanno insidioso sulle piste da sci: infortuni in serie ai Piani di Bobbio Leggi anche: Incidente sulle piste da sci ai Piani di Bobbio: ferita una giovane Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capodanno insidioso sulle piste da sci: infortuni in serie ai Piani di Bobbio; Cadute e malori ai Piani di Bobbio: sei interventi di soccorso sulle piste. Capodanno insidioso sulle piste da sci: infortuni in serie ai Piani di Bobbio - Il primo intervento per i soccorritori è andato in scena alle 10. leccotoday.it

