Cadute in serie ai Piani di Bobbio | sabato di soccorsi sulle piste da sci

Da leccotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle località sciistiche dei Piani di Bobbio, si sono verificati diversi incidenti nel corso di questo sabato. L'elevato afflusso di sciatori ha determinato una serie di cadute e interventi di soccorso sulle piste, evidenziando le sfide legate alla gestione della sicurezza durante i periodi di grande afflusso.

Incidenti a ripetizione sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Anche oggi, sabato 3 gennaio, cadute e infortuni si sono susseguiti in virtù dell'elevato numero di praticanti. Numerosi gli interventi delle squadre di soccorso.Il primo in ordine temporale a mezzogiorno sulle piste di Valtorta, per. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Capodanno insidioso sulle piste da sci: infortuni in serie ai Piani di Bobbio

Leggi anche: Incidente sulle piste da sci ai Piani di Bobbio: ferita una giovane

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Capodanno insidioso sulle piste da sci: infortuni in serie ai Piani di Bobbio; Cadute e malori ai Piani di Bobbio: sei interventi di soccorso sulle piste.

cadute serie piani bobbioCapodanno insidioso sulle piste da sci: infortuni in serie ai Piani di Bobbio - Il primo intervento per i soccorritori è andato in scena alle 10. leccotoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.