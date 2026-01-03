c art nella rivista unesco il festival protagonista sul journal of crafts

Il festival ‘C/art, creativi in dialogo’ è stato protagonista di un servizio di sei pagine sul Journal of Crafts, rivista riconosciuta a livello internazionale e pubblicata dall’UNESCO. L’articolo approfondisce le iniziative e le tematiche affrontate durante l’evento, evidenziando l’importanza della collaborazione tra artisti e artigiani nel contesto culturale globale. Un riconoscimento che sottolinea il valore e l’interesse internazionale per questa manifestazione.

Il festival ‘ Cart, creativi in dialogo ’ protagonista di un servizio di sei pagine sul prestigioso ‘ International journal of crafts and folk arts ’. La rivista ufficiale del circuito delle città creative Unesco ha voluto raccontare e approfondire con immagini e commenti l’esperienza di Cart e quello che è stato costruito in città negli ultimi due anni. Cart viene presentato come un esempio virtuoso capace non solo di esaltare la bellezza e la particolarità dei quartieri storici di Carrara, ma anche come punto di incontro tra città creative di tutto il mondo. Un focus speciale su Carrara e la sua rete di artisti, artigiani e creativi con cui la pubblicazione ha omaggiato Carrara mettendo il festival della creatività anche in copertina: un’opera dell’artista Verena Mayer-Tasch, simbolo della capacità della città del marmo di coniugare tradizione materiale, ricerca artistica e visione internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

