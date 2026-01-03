byd davanti a tesla la corsa elettrica cambia leader dopo anni di dominio usa

Nel 2025, il mercato delle auto elettriche registra un cambiamento significativo: BYD supera Tesla nelle vendite globali, assumendo il ruolo di leader del settore. Dopo anni di dominance statunitense, questa evoluzione riflette le nuove dinamiche del mercato e l’aumento della competitività tra produttori internazionali di veicoli elettrici. Un dato importante che evidenzia i mutamenti nel panorama dell’auto elettrica e le opportunità emergenti per i consumatori e gli investitori.

L’ auto elettrica cambia leader. Dopo anni in testa, Tesla perde il primo posto nelle vendite mondiali nel 2025 e viene superata dalla cinese BYD. Il sorpasso è spiegato dai numeri: nell’ultimo trimestre dell’anno Tesla ha consegnato 418.227 veicoli, il 16% in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 e sotto le attese degli analisti. Su base annua le immatricolazioni sono scese dell’8,6%, fermandosi a 1,64 milioni. BYD, invece, ha continuato a “spingere”: quasi 2,26 milioni di auto elettriche vendute nel 2025, con un andamento positivo sia nel trimestre sia sull’intero anno. Il tutto mentre il trend crescente del mercato EV non si ferma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

