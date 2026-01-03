Buon compleanno Sylvia Fortini Daniele d’Armiento Pier F Corso

Oggi, 3 gennaio, si celebrano i compleanni di diverse figure italiane e internazionali, tra cui Daniele d’Armiento, Sylvia Fortini e Pier Francesco Corso. È un giorno per riconoscere il contributo di professionisti, intellettuali e personalità pubbliche che, con il loro lavoro, arricchiscono il panorama culturale, politico e sociale. Auguri a tutti coloro che compiono gli anni in questa data, con l’auspicio di un anno ricco di soddisfazioni e successi.

Buon compleanno Daniele d'Armiento, Sylvia Fortini, Pier Francesco Corso, Patrick Cutrone, Mel Gibson, Fabrizio del Noce, Victoria Principal, Gianfranco Fini, Gioele Dix, Roberto Cravero, Michael Schumacher, Fiore Argento, Alessandro Petacchi, Alessia Morani, Andrea Cassarà, Linda de Rocco, Elia Legati, Dario Vangeli, Silvio Zanotelli, Stefano Agostini, Edoardo Caliogna, Sara Alberti, Giulia Luzi, Arianna Ferrati. Oggi 3 gennaio compiono gli anni: Daniele d'Armiento, fisico, saggista, manager; Sylvia Fortini, giornalista free lance; Pier Francesco Corso, avvocato, giornalista; Salvatore Mazzaracchio, politico, giornalista; Massimo Krogh, giurista, avvocato; Gualtiero Calboli, latinista, linguista; Giovanni Lajolo, cardinale; Aurelio Misiti, politico; Guido Vicentini, politico; Leone Delfino, politico; Pasquale Giuliano, politico, magistrato.

